拜登将召开太平洋岛国峰会 抗衡中国影响力

美国总统拜登将于星期一（9月25日）与18位太平洋岛国领导人在白宫举行第二次峰会，以阻止中国进一步扩大在这个华盛顿长期以来视为其后院地区的影响力。

路透社报道，在为期三天的会议中，美国将宣布承认两个太平洋岛屿的外交地位，承诺为基础设施建设提供新的资金，包括通过海底电缆改善互联网连接，并在一场职业美式足球联盟（NFL）比赛中向地区领导人致敬。

拜登去年9月曾在白宫召开美国主办的首场太平洋岛国论坛峰会，他承诺帮助太平洋岛国人民抵御中国的“经济胁迫”，并发表联合声明决心加强双方的伙伴关系，称他们共同的愿景是建立一个“民主能够蓬勃发展”的地区。

白宫表示，今年的工作重点将包括气候变化、经济增长、可持续发展、公共卫生和打击非法捕鱼。

美国还将在峰会期间宣布与库克群岛和纽埃建立外交关系。

不过，已与中国建立更深层关系的所罗门群岛总理索加瓦雷，将不会出席此次峰会。拜登政府的一位高级官员说，美国对索加瓦雷的决定感到“失望”。

在向所罗门提供基础设施资金和扩大援助方面，华盛顿似乎没有取得任何进展。索加瓦雷今年7月访问中国，宣布与北京在去年签署的安全协议基础上达成警务协议。

瓦努阿图总理基尔曼的办公室告诉路透社，他也不会出席此次峰会。中国上个月向瓦努阿图派遣了警务专家，并签署了警务协议。华盛顿希望明年初在瓦努阿图开设大使馆。