伊朗要求瑞典就焚烧可兰经采取行动

伊朗外交部星期天（9月24日）表示，伊朗已要求瑞典在两国再次互派大使之前就焚烧可兰经采取行动，并敦促瑞典释放一名被监禁的伊朗公民。

路透社报道，伊朗外交部在一份声明中表示，伊朗外长阿米尔·阿卜杜拉希安在纽约告诉瑞典外长比尔斯特罗姆，“关于互派大使，我们正在等待瑞典在《可兰经》问题上采取良好的行动。”

瑞典发生了一系列公开焚烧可兰经的事件。斯德哥尔摩对此表示谴责，但表示无法阻止受言论自由保护的行为。

伊朗7月份表示，在最后一位特使的工作结束后，将不再允许新的瑞典大使进入该国。

伊朗总统莱希日前在联合国讲台上高举可兰经，宣称“不敬之火无法战胜神圣真理”，同时谴责西方的“回教恐惧症和文化隔离”。

阿米尔·阿卜杜拉希安说，“以无视世界上20亿回教徒的价值观为代价来捍卫瑞典的价值观，这是不可接受的”。

他还敦促瑞典释放伊朗人哈米德·努里，他因参与伊朗当局1988年“大规模处决”反对派，于2019年11月在瑞典被捕，并被判处终身监禁。

“我们期待瑞典政府做出明智的决定，释放努里先生，”阿米尔·阿卜杜拉希安说，“我们准备在各个领域开展积极和建设性的合作”。

他没有提及被关押在伊朗的瑞典国民，其中包括已被拘留超过500天的欧盟外交官约翰·弗洛德鲁斯。

今年5月，伊朗以恐怖主义罪名绞死了一名伊朗裔瑞典人哈比卜·查布，引起瑞典的强烈谴责。