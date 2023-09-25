马克龙宣布法国将从尼日尔撤军

法国总统马克龙宣布，法国在尼日尔的驻军将在今年底前撤走，称法国“不会被政变者挟持”，也不会承认政变当局的合法性。

综合媒体报道，马克龙星期天（9月24日）接受电视采访时说，法国应地区国家之请协助打击恐怖主义，如今“尼日尔事实上的政权”不再愿意打击恐怖主义，法国因此结束这一军事合作。

马克龙说：“我们将与政变军人协商（撤军事宜），因为我们希望事情平稳进行。”预计法国当局将在今年底前，撤走1500名在萨赫勒地带打击极端伊斯兰主义武装活动的法国士兵。

尽管撤军决策将对法国在萨赫勒地区的反恐行动，以及该地区的影响力造成沉重打击。但马克龙表明，法国作为尼日尔的前殖民地，“不会被政变者挟持”，并拒绝承认政变者是尼日尔的合法政权。

马克龙同时宣布，法国驻尼日尔大使和外交官员将在“未来几个小时内”返回法国。尼日尔军政权此前曾下令驱逐法国驻尼大使。

马克龙称，如果非洲国家民选政权或地区组织提出请求，法国将继续与非洲一起打击恐怖主义。

7月26日，尼日尔总统卫队部分军人扣押总统巴祖姆。同日深夜，政变军人代表在尼日尔国家电视台宣布成立保卫祖国国家委员会，解除巴祖姆的职权，由军人政权接管国家事务。法国不承认尼日尔政变当局。

9月10日，马克龙在印度新德里出席二十国集团（G20）峰会期间说，如要调整法国在尼日尔驻军，法国的协调对象只能是尼日尔合法政府，而非政变军人。