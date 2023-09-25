英警射杀黑人被控谋杀 伦敦警察拒持枪执勤

英国伦敦警方说，一名警察因对一名黑人青年开枪而被控谋杀后，已有一些警察拒绝持枪执勤。

法新社报道，这场由警察发起的罕见抗议活动，促使英内政部长布拉夫曼（Suella Braverman）强调，正在进行枪支执勤工作的警员必须做出“瞬间决定”，“绝不能因为履行职责而害怕被送上被告席”。

据了解，英国警察不常持枪出勤，少数获准配枪的警察都须经过严格培训，主要负责保护议会、外交使团和机场等重要地点的安保工作等。

但一份报告显示，约100名能合法持枪的英警选择“退居幕后”，并上交持枪证，以示抗议。

伦敦警察局发言人说：“一些警官已经决定退出武装执勤，同时考虑他们的立场。”抗议人数在过去的48小时内持续增加。

发言人说，许多警察担心，继续持枪执勤或将对自己、同事和家人造成影响。他强调，谋杀指控令警察感到担忧，认为这“暗示针对他们在最具挑战情况下所做出决定的论断方式，将出现转变”。

伦敦都会区警察局也已经要求国防部“在需要反恐支持时”提供支援。

2022年9月，伦敦都会区警察局（Metropolitan Police Service）的一名警察因向24岁的黑人青年卡巴（Chris Kaba）开枪，导致青年伤重不治；这名编号NX121警员于9月20日被控涉嫌谋杀卡巴。案发时，涉案警员开着一辆寻常汽车截停了卡巴的奥迪轿车，随后一颗子弹射穿卡巴的挡风玻璃，将坐在驾驶座的卡巴枪杀。