美六月大男婴遭老鼠咬伤50多处 伤口深可见骨

美国警方近日在一处环境堪忧的住家中，发现一名六个月大的男婴遭老鼠“啃食”，全身伤处达50多处，深可见骨，被紧急送医救治。男婴的父母和女亲戚随后被逮捕拘留，并面临重罪指控。

《今日美国》（USA Today）报道，9月13日印第安纳州一名父亲报警，称六个月大的儿子似乎受到了严重的咬伤。

警方赶至这户位于埃文斯维尔市中心南部的住家后，发现住宅的卫生环境极差且老鼠肆窜，并在这里找到一名“几乎快被老鼠吃掉的婴儿”。

地方警官赫尔姆（Jonathan Helm）在逮捕声明中写道，当警察赶到这户人家时，发现婴儿的脸部和头部有50多处伤口。

赫尔姆称：“（受害者）右手有四根手指和拇指顶部的肉都不见了，露出了指骨，其中食指和小指的损伤最为严重，每根手指都有一半缺肉。”

警方称，医护人员赶到后立即稳定了男婴的病情，并将他送往医院接受输血治疗，男婴接下来还须接受脸部和身体的重建手术；康复后将被安置在寄养家庭中。

医疗记录显示，婴儿送达医院时体温为93.5华氏度（约34.2摄氏度），血氧含量为69%，这一指数较正常平均体温98.6华氏度（37摄氏度），和血氧水平95%来的低。医学专家称，这些指数显示男婴当时的生命体征出现中度低体温和低氧血症。

另一名警官格雷说：“我当警察已有20年了，我们见过一些严重的疏忽案件，但没有见过孩子被老鼠咬的案件。”

目前，男婴的父母和同住的女亲戚都因疏忽照顾儿童罪被捕。男婴的父亲大卫说，住宅从3月开始出现老鼠问题，但已经请清洁公司处理。然而，他和妻子安吉儿在13日早上醒来时，才惊恐地发现儿子满身是血，随即报警。

除了男婴外，这个卫生环境堪忧的住家里还住着另外四名幼童，分别是男婴的两名手足，以及女亲戚的两个孩子。

调查指出，大卫和安吉儿曾卷入刑事案件，2022年因监管不当导致孩子受伤而受到指控，在2023年6月，大卫还被指控虐待儿童罪。

执法官员安娜形容，这是她在数十年从警经历中见过的最严重虐童案件之一。这起案件应该更早引起关注和通报，看到这种情况让人非常痛心，有时很难保持冷静和专业。