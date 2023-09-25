韩欲邀习近平访韩 称这将是两国关系的“转折点”

韩国正寻求安排中国国家主席习近平对韩国进行约10年来的首次访问，称中方领导人访韩是两国关系的“转折点”，有助掀开中韩关系新篇章。

彭博社报道，韩国国家安全顾问赵太庸星期天（9月24日）透露，尹锡悦政府正努力促成习近平到访韩国。此前习近平在杭州会见韩国国务总理韩德洙时曾表明，将认真考虑访问韩国一事。

赵太庸在接受韩国MBN有线电视采访时说，习近平今年来访可能有难度，明年是可能的。“预计这将成为韩中关系的转折点……这是我们必须实现的目标。”

近几个月以来，美国一直在向包括韩国、荷兰、台湾和日本在内的安全伙伴施压，要求遵守对先进芯片销售的全面限制措施，此举被视为美方对中国科技业的围堵。



习近平上次访韩是在2014年7月，使他成为中国自1992年与韩国建交以来，首位在访问平壤前前往首尔的中国领导人。



据中国中央电视台报道，习近平星期六（23日）对韩德洙说，中国和韩国是搬不走的近邻，也是分不开的合作伙伴；中韩关系走稳走实，符合两国和两国人民共同利益。



韩国方面则在努力恢复重启中日韩三方峰会。自2019年以来，这场备受关注的三方会谈便因冠病疫情、政治局势等原因一再展延。

韩国驻东京大使日前表明，正在为今年举行三方峰会进行高级别磋商，称这不会影响首尔与华盛顿的关系。



