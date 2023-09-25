与制片方达成临时协议 好莱坞编剧界将结束近五个月的罢工行动

美国编剧工会宣布与各大电影公司达成“临时”协议，好莱坞编剧阵线持续了140多天的大罢工即将结束。

美国广播公司（ABC）报道，代表着数千名好莱坞电影和电视编剧的美国编剧工会（WGA）在当地时间星期天（9月24日）晚间发给成员的电邮中宣布了这一消息。电邮强调，工会成员长达146天的“持久团结”和意义非凡的支持，“使这一切成为可能”。

另据英国广播公司（BBC）报道，美国编剧工会日前与电影电视制片联盟（AMPTP）的谈判取得了突破性的进展，双方达成了一份为期三年的协议。不过，协议的具体细节仍有待敲定。

编剧工会称，会确保与电影电视制片联盟达成的所有协议都被写进最终的合同中。与此同时，罢工行动仍继续生效，但目前已经暂停。

BBC引述好莱坞行业刊物《综艺》（Variety）报道称，深夜脱口秀节目的工作人员最快可能在星期二（26日）返回工作岗位，广播节目最快可能在10月份恢复。

由于薪酬纠纷和对人工智能（AI）可能抢占工作的担忧，美国编剧工会于5月2日开始了近几十年来好莱坞历时最久的罢工行动。

罢工以来，美国许多热门电视剧和深夜脱口秀等顶级节目都因此停摆，加利福尼亚州经济遭受了数十亿美元的损失。餐饮、服装供应、木工和摄像等相关行业也受到波及。

在编剧工会近期与影视公司方面的谈判过程中，网飞（Netflix）、迪士尼、环球影业和华纳兄弟探索（Warner Bros Discovery）等公司的管理层都亲自下场沟通，推进了谈判的进度。

在编剧界迎来曙光之际，好莱坞演艺界的罢工还在继续。

代表16万演员的美国电视和广播艺人联合会（SAG-AFTRA）自7月中旬开始罢工，要求媒体巨头提供更公平的利润分配和更好的工作条件，并敦促制片公司保证不会以AI和电脑生成面孔和声音来替代演员。

编剧工会宣布暂停罢工后，SAG-AFTRA对此表示祝贺，并继续重申工会演员的诉求，呼吁制片厂和流媒体公司高管以及AMPTP回到谈判桌前，“达成我们的成员应得和要求的公平协议”。

加州州长纽森（Gavin Newsom）对编剧工会的声明表示欣慰，并称很高兴看到编剧工会和制片方走到一起，从而促使加州经济的一块重要组成部分重新开始运作。