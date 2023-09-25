调查洪灾 利比亚总检察长下令逮捕八名官员

利比亚检方对导致数千人死亡的洪灾展开调查，总检察长下令逮捕八名官员。

法新社报道，利比亚总检察长办公室星期一（9月25日）发布声明称，被逮捕的八名官员是水资源和水坝管理部门的现任和前任官员，被捕原因是涉嫌“管理不善”和玩忽职守。

利比亚东部港口城市德尔纳9月10日遭到飓风“丹尼尔”袭击，山洪冲垮了当地两座老化的水坝，造成了致命水灾，至今已有超过3800人遇难，另有万人失踪。

上周，利比亚总检察长苏尔（Al-Seddik al-Sur）在对灾情展开调查后指出，德尔纳上游的两座水坝自1998年以来就一直存在裂缝。

苏尔说，一家土耳其公司于2010年开始维修水坝，但后来因利比亚2011年爆发革命而暂停，工程从未复工。苏尔誓言要严惩涉事者。

利比亚国内政局分裂。目前，该国西部由国际公认的的黎波里政府管辖，东部则由东部政府管辖。

据报道，洪灾中被冲垮的两座水坝分别是阿布曼苏尔（Abu Mansur）大坝，以及阿尔比拉德（Al Bilad）大坝。前者蓄水量为2250万立方米，后者蓄水量为150万立方米。两座大坝最初的修建目的都不是为了集水，而是旨在保护德尔纳免受洪水侵袭。

利比亚官员称，自2011年爆发革命以来，当局每年都会拨出预算来修复这两座水坝，但历届政府都没有开展这项工作。

去年11月，曾有工程师警告称，如果利比亚不对水坝进行维修，德尔纳将面临“灾难性的”威胁。