周一美市盘前几乎持平 重点谈快餐业巨头麦当劳调高特许经营费

星期一（9月25日）重点：



美国华尔街股市主要股指期货星期一（9月25日）几乎持平。市场投资者本星期重点关注即将发布的美国通胀数据，以及美国国会预算僵局的进展。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微起0.50点或0.01％，报4320.60点；纳斯达克100指数期货也小幅起1.10点或0.01％，报14702.20点；道琼斯指数期货则上升5.20点，报33969.00点。

美国基准国债收益率触及16年高点，再加上市场投资者对美联储的强硬利率态度做出反应，让美国股市上星期五（22日）经历了一日的拉锯，最后在收盘时走低。

标准与普尔500指数上星期五下跌9.94点，闭市报4320.06点。重量级的道琼斯指数则跌106.58点，闭市报33963.84点。以科技股为主的纳斯达克100指数则微起0.05％或6.85点，以14701.10点收市。

美国股市上星期五的交易淡静，交易所的总成交量是94亿7000万股，比过去20天的100亿9000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

派拉蒙环球股价在盘前上涨2.77％。（路透社）

亚马逊（Amazon）将在人工智能公司Anthropic投资高达40亿美元。Anthropic是由OpenAI前成员创立的初创公司。亚马逊将持有Anthropic的少数股权，它也会是Anthropic的主要云服务提供商。亚马逊股价在盘前上升1.11％，截稿时报130.55美元。

Anthropic是由OpenAI前成员创立的人工智能初创公司。（路透社）

运动配备巨头耐克（Nike）的股价在盘前下跌1.39％，截稿时报89.59美元。杰富瑞（Jefferies）分析团队将耐克股票评级从“买入”下调至“持守”，称耐克的批发渠道可能继续面临压力，而且它的中国业务的增长也会面对到宏观的阻力。

星期一下文我们来看看快餐业巨头麦当劳（McDonald’s Corporation）调高特许经营费的细节。盘前该股起0.35美元，截稿时报272.57美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、Palantir Technologies和Plug Power。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

在截至于今年6月底的第二季度里，麦当劳美国同店销售额就增长了10.3％。（路透社）

麦当劳（McDonald’s Corporation）（纳斯达克证券交易所代码：MCD）

快餐业巨头麦当劳将从明年1月1日起，把部分在美国和加拿大的麦当劳快餐店特许经营费用从原本的4％提高到5％。这也是麦当劳近30年来首次调高特许经营费。

不过这个新变动将不会影响到现有特许经营商之间转售的店面，以及签署新的20年协议的特许经营商。而且从当前特许经营者传到下一代家庭成员的店面转让情况也不受影响。

这个新费用主要是影响到现在开设的新麦当劳快餐店，以及今后买下原本是麦当劳直接经营的门店的特许经营商。

目前市场流传一份由麦当劳首席财务官博登（Ian Borden）签署的相关文件。该文件说，虽然调高特许经营费用，但是“现有餐厅的所有者和经营者权益都不会受到影响”。该文件也指出，这个特许经营费在过去大约30年里从来没有变动过。

麦当劳在美国大约有1万3400家快餐店，其中约95％是由特许经营商经营的。他们支付租金、每月特许权费，以及麦当劳应用平台的年费等，以便在麦当劳的整体营运系统内运作。

在上述消息传开后，由1000多名麦当劳业主组成的独立全国业主协会也即刻抗议。

他们发出文告说：“现在每家麦当劳餐厅的息税折旧及摊销前盈利（EBITDA）的比率正在大幅下降，而且可能最快在今年第四季，或是在2024年就跌至12.25％左右，是过去12年以来的最低点。尽管餐厅有着令人难以置信的销售增长数字，但加盟商旗下的每家餐厅今天赚的收入已经比2010年少了。”

尽管双方看法不同，麦当劳的美国业务仍然是蓬勃发展。在截至于今年6月底的第二季里，麦当劳美国同店销售额就增长10.3％。而且博登也在今年7月下旬公开表示，特许经营商现金流量也因此逐年上升。在过去五年里，美国运营商的平均现金流增长了35％。

另外，根据市场研究数据公司Technomic的资料，汉堡王（Burger King）的特许经营费是4.5％，温迪（Wendy’s Co）的是则介于4％至6％，赛百味（Subway）的特许经营费是8％。而麦当劳在美国市场以外的大多数特许经营商的特许经营费已经是5％了。

调高特许经营费肯定对麦当劳有利。在Tipranks的24名分析师当中，就有21名给予麦当劳股“买进”评级，三名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是334.33美元。