泽连斯基：首批艾布拉姆斯坦克运抵乌克兰

乌克兰总统泽连斯基说，美国提供的首批艾布拉姆斯（Abrams）主战坦克已经抵达乌克兰，乌军对俄罗斯的反攻将得到助力。

法新社报道，泽连斯基星期一（9月25日）在社交媒体发文说，根据国防部消息，首批艾布拉姆斯坦克已经抵达乌克兰，并准备增援乌军部队。不过，他并未透露这批坦克的具体数量，以及它们需要多长时间才能部署到前线。

美国曾在今年年初承诺向乌军提供31辆艾布拉姆斯主战坦克，并将为这些坦克配备120毫米穿甲贫铀弹。

法新社指出，美方决定向乌提供艾布拉姆斯坦克是一个转折，因为美国防方面曾多次表示，由于其复杂性，这种坦克不适合乌军部队。

此外，在战事方面，乌克兰星期一声称，俄罗斯黑海舰队司令维克托·索科洛夫（Viktor Sokolov）已在乌方导弹袭击中死亡。

乌克兰特种部队当天在社媒发文宣布，在星期六（23日）对克里米亚半岛上俄罗斯黑海舰队司令部发动的打击中，俄方“34名军官被打死，其中包括黑海舰队司令索科洛夫。另有105名占领者受伤”。

乌方还说，俄黑海舰队司令部“已无法修复”。

俄罗斯国防部星期六承认其黑海舰队司令部遭到袭击，并称有一名军人失踪，而最初的报告称有一人丧生。不过，俄方目前未就索科洛夫死亡一事做出回应。