德汽车工业协会支持对华去风险 吁德政府尊重企业自由

德国汽车工业协会（VDA）支持德国官方对华“去风险”立场，并敦促政府解决对中国新版《反间谍法》的担忧，倡导商业数据的保密性。

路透社报道，代表宝马、大众等德国大小车企的德国汽车工业协会将于星期一（9月25日）晚些时候发布一份长达八页的涉华立场文件，以回应德国政府今年发布的首个对华战略。

根据路透社看到的文件内容，德国汽车工业协会对柏林拒绝与中国“脱钩”、转而支持“去风险化”（即减少对华战略依赖）这一立场表示欢迎。

德国政府于今年7月发布首个“中国战略”文件，将中国定调为“伙伴”，同时也是竞争者和体制对手。

总理朔尔茨说，中国战略是对华关系的一个新框架，德国的目标不是与华脱钩，而是今后在关键领域减少对华依赖，以降低风险。

德国汽车工业协会注意到政府的对华战略批准了中德之间的自由数据交换，但并未提及中国的网络安全法或新版《反间谍法》。这些法律禁止传输任何与国家安全相关的信息，并扩大了间谍活动的定义。

汽车工业协会在文件中说，德国政府有责任在北京倡导商业数据的保密性，解决法律影响的问题，并共同寻求解决方案。

此外，该协会也警告德国政府不要干预企业决策，而是应该支持多元化战略。

文件指出，任何希望更好保护德国关键基础设施的法律改革，都应该避免单独针对某个国家。“德国不应该发出投资保护主义日益严重的信号。”

该协会呼吁欧盟委员会在制定对外投资筛选工具时尊重企业自由，“只有在能够证明存在严重安全问题的特殊情况下，国家干预才应作为最后手段”。