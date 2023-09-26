消息：美参议院接近达成协议避免政府停摆

一名知情人士称，美国参议院的共和党、民主党代表即将就一项短期支出措施达成协议，以便联邦政府能在10月1日后继续运作。

彭博社引述一名消息人士报道，这项法案将把给政府的拨款延长四周到六周。民主党原本希望能够延长至12月，但只延长四周到六周将有助于该法案在众议院获得通过。

美国国会预算投票经常演变成为共和、民主两党之间的对峙，两边都希望利用政府关门危机迫使对方让步。2023财年将于9月30日结束，届时若美国国会仍未通过任何财政预算方案，联邦政府将面临关闭。

目前尚不清楚这项预算法案是否包括紧急救灾援助或提供给乌克兰的援助。

白宫主张，国会通过的预算法案应把给乌克兰的240亿美元军事和人道援助包括在内。这虽获得两党参议员支持，但遭一些众议员强烈反对。

美国总统拜登则警告，联邦政府停摆将危及食品安全、癌症研究、儿童福利等计划。此外，联邦政府若关闭，除了会导致数10万公务员领不到薪水，还可能给努力竞选连任的拜登带来重大的政治成本。

国际三大信评机构穆迪（Moody’s）星期一（9月25日）也警告说，美国政府若停摆将导致国家信用受损。

目前穆迪对美国保持AAA评级，但它在一份声明中说：“与许多获得AAA评级的国家相比，美国的财政决策不够稳健，政府若再次停摆将进一步证明这一弱点。”

穆迪分析师福斯特告诉路透社，在利率上升导致美国政府债务负担压力上升之际，美国政府可能停摆将进一步证明了美国政治两极化正在削弱其财政政策的制定。如果无有效的财政政策应对措施来抵消这些压力……甚至可能在某个时候下调信用评级。”