美国科技巨头减少限制假消息措施引发担忧

全球明年即将迎来选举季，但美国大型科技平台却陆续撤销原本旨在限制假消息的政策，引发人们担忧这会削弱各国在选举期间应对可能出现的大量错误信息的能力。

法新社报道，全球多地明年将迎来全国大选，包括美国、印度、非洲和欧盟等国家与地区将举行50多场重大选举。

由于面临裁员、削减成本措施，以及指责社媒压制言论自由的右翼团体带来的压力，包括YouTube、脸书等科技公司都已放宽内容审核政策，并缩小安全团队的规模。

“全球科技正义联盟”指出，社媒公司尚未为2024年的选举海啸做好准备。它在本月发表的报告中说：“在他们计算企业盈利的同时，各国的民主很容易遭到暴力政变企图、恶毒仇恨言论和选举干预的影响。”

非政府组织“自由新闻”负责数码正义和民权事务的纳维德斯告诉法新社：“从我们的观察，这些（科技平台）公司曾经采取的具体措施正在大幅倒退。”

例如，YouTube今年6月宣布，将停止删除谎称2020年美国总统大选存在“欺诈、错误或故障”的内容，遭到研究人员的严厉批评。对此，YouTube辩称，删除这些内容可能会“产生意想不到的限制政治言论的效果”。

此外，社交媒体平台X（前称推特）8月宣布，将允许美国候选人在该平台投放付费政治广告，推翻了平台此前设下的禁令，引发人们担心明年大选中可能出现的虚假信息和仇恨言论。

哥伦比亚大学奈特第一修正案研究所律师克里希南则说：“公众迫切需要知道平台是如何被利用来操纵民主进程的。”