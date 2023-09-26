拆除南中国海屏障 菲称该区域无对峙迹象

拆除中国海警在南中国海主权争议区域设置的浮动屏障后，菲律宾称，两国船只没有因此事在海上对峙。

菲律宾海岸警卫队发言人塔里拉星期二（9月26日）告诉菲律宾电台，中国海警甚至清除了斯卡伯勒浅滩（Scarborough Shoal，中国称黄岩岛）附近浮动屏障的残余物。

塔里拉也说，星期一（25日）的“特别行动”中，菲海警船到达了自北京2012年控制斯卡伯勒浅滩以来距离浅滩最近的位置，而中方的反应保持了克制。

路透社报道，菲海岸警卫队人员星期一是冒充渔民，乘坐小船执行了“特别行动”，拆除斯卡伯勒浅滩东南方长达300米的浮动屏障。

塔里拉说，菲律宾船只在执行“特别行动”时，附近有四艘中国舰艇，但它们“没有那么咄咄逼人”。塔里拉也补充道，当时很明显能看到有媒体在菲律宾的船上。

据塔里拉透露，中方数小时后发现屏障被拆除、无法挡住潟湖，便清除了屏障的残余物。

塔里拉也告诉美国CNN菲律宾频道：“他们（中国）可能会再次设置浮动屏障，再次进行跟踪和危险的演习。”但菲律宾“不会退缩”，并将维持其海上运作。

中国外交部发言人汪文斌星期二在例行记者会上则指责菲律宾所谓的声明“完全是自说自话”。他强调，中国会坚定维护黄岩岛的主权和海洋权益，奉劝菲方不要挑衅滋事。

斯卡伯勒浅滩是距离菲律宾吕宋岛约200公里、位于菲专属经济区内的主要捕鱼点。2012年，中国与菲律宾的船只在附近水域对峙后，北京控制了斯卡伯勒浅滩。

今年，中菲两国船只在阿云津礁（中国称仁爱礁）等南中国海主权受争议的海域发生了数次对峙。

马尼拉指责北京采取危险和侵略性行为，用水炮阻拦菲船舰向阿云津礁坐滩的废弃军舰运送轮换人员及补给物资。北京则称菲方的坐滩军舰是非法的。