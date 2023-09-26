欧盟对华贸易态度转强硬 法国起关键作用

欧盟对中国新采取的更强硬措施，主要是因为法国担心北京的贸易行为开始对核心产业构成严重威胁。

彭博社报道，欧洲委员会主席冯德莱恩9月13日宣布对中国电动车展开反补贴调查，指责中国“通过巨额国家补贴人为压低汽车价格”。隔天，中国商务部作出反驳，并说这些措施“将对中国—欧盟经贸关系产生负面影响”。

据知情人士透露，法国政府在推动欧盟转变政策方面发挥了关键作用，认为如若现在不采取行动，将使欧元区经济面临长期不利局面。

据不愿透露姓名的官员们回忆，10年前来自中国的廉价进口产品摧毁了欧洲的光伏生产，光伏行业遭遇灭顶之灾。其中一位官员表示，欧洲的汽车产业这次同样也可能不堪一击，欧盟面临二选一的抉择，要么坚定自身力量，要么屈服于中国。

官员们表示，此举不是要将欧洲与中国每年9000亿美元的贸易关系变成中美那样针锋相对的局面，而是要在全球最大的经济体之间建立公平的竞争环境。

一位知情人士表示，法国总统马克龙希望欧盟伙伴将欧洲视为全球两个经济超级大国之间的平衡力量，从而让法国和其他国家能够与印度等其他潜在盟友建立特殊关系。

不过欧盟立场变强，也让人紧张起来，就连法国官员也担心法国的原则如果付诸实践会有何影响。

中国汽车工业协会星期二（26日）表示，欧盟应谨慎对中国电动车发起反补贴调查和采取限制措施。