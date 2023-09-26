周二美市盘前下跌 重点谈冬海股价隔夜为何涨12％

星期二（9月26日）重点：

由于市场投资者越来越相信美联储可能会在更长时间内维持较高利率，导致美国华尔街股市主要股指期货星期二（9月26日）下跌。

7时截稿时，标准与普尔500指数期货退低17.30点或0.40％，报4320.10点；纳斯达克100指数期货跌64.60点或0.44％，报14704.30点；道琼斯指数期货则下跌116.80点，报33890.10点。

美国股市主要股指隔夜（星期一）上涨。亚马逊（Amazon）股价和能源板块股票普遍上涨。在利率走势明朗化之前，市场投资者继续关注本星期较迟时候发布的经济数据和任何与美联储有关的言论。

标准与普尔500指数隔夜上升17.38点，闭市报4337.44点。重量级的道琼斯指数则起43.04点，闭市报34006.88点。以科技股为主的纳斯达克100指数也升高0.46％或67.80点，以14768.89点收市。

美国股市隔夜的交易淡静，交易所的总成交量是91亿股，比过去20天的100亿股平均成交量显著少很多。

盘前交易重点：

福特汽车（Ford Motor）宣布，该集团将暂停一项耗资35亿美元的电动车电池工厂发展计划。福特汽车说，集团还没有就投资计划做出任何最终决定。福特汽车股价在在今晚盘前退低0.48％，截稿时报12.52美元。

生物科技公司Femasys研究的FemaSeed（一种新型生育治疗方法）已经获得美国食品与药物管理局（FDA）的510（K）批准。该股在今晚盘前上涨了188.48％，截稿时报0.9566美元。

阿里巴巴计划分拆旗下的菜鸟智能物流网络有限公司，让该公司在香港股市主板独立上市。阿里巴巴股价在今晚盘前退低0.52％，截稿时报86.77美元。

星期二下文我们来看看本地科技公司冬海集团（Sea Limited）股价隔夜为什么会起12％。今晚盘前该股退低0.33美元，截稿时报39.87美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Palantir Technologies Inc、Opendoor Technologies、苹果（Apple）和英伟达（Nvidia）。截稿时，除了Opendoor Technologies股价上升之外，其他四只活跃股的股价全部下跌。

在今年第二季度，冬海集团管理层曾表示，它相信自己与虾皮是印尼最大的直播平台。（路透社）

冬海集团（Sea Limited）



（纽约证券交易所代码：SE）

在美国上市的本地科技公司冬海集团的股价隔夜飙升将近12％。原因是：印度尼西亚这一两天发布新法规，让像TikTok这样的社交媒体平台更难整合电子商务功能。在电子商务领域，TikTok是冬海集团本区域的主要竞争对手，新消息曝光后，市场投资者普遍认为冬海集团会是获益者。

冬海集团拥有三大业务，其中之一就是它的虾皮（Shopee）电子商务平台。如果TikTok旗下的TikTok Shop的增长突然受到印尼更严格监管的阻碍，理论上对虾皮来说是件好事。这也就是带动冬海集团股票上涨的原因。

根据今年第二季度冬海集团的业绩报告，该集团大约三分之二的营业额是来自它的电子商务部门的。因此，这个业务绝对是它收入重要组成的部分。市场投资者普遍认为，在印尼竞争对手实力削弱后，冬海集团的收入获提振是很可能的事。

目前冬海集团股价已经从历史高点下跌了整整90％。开年至今，该股也下跌了24.12％。目前市场投资对该集团没有什么大期待，导致该股股价走势也一直低迷。如果现在印尼市场的游戏规则改变，这或许会给冬海集团带来反弹的机会。毕竟冬海集团是个赚钱的集团，它有能力捉紧市场机会。

不过，值得留意的是，现在市场还不完全了解印尼新法规的范围到底在哪里。现在只是盛传，新规定可能会在9月27日实施。印尼国内也有报道说，社交媒体平台的电子商务卖家，采用掠夺性定价策略，打击到印尼传统线下市场。而这次的新法规也是要解决这一问题。

在今年第二季度，冬海集团管理层曾表示，它相信自己与虾皮是印尼最大的直播平台。所以它是否也会受到新法规的影响，此时还不得而知。因此，投资者应继续密切关注印尼方面发布的新规定消息，衡量它的实际影响才是上策。

在Tipranks的17名分析师当中，有10名给予冬海集团股“买进”的评级，七名给予“持守”的评级，一年期限平均目标价是65.02美元。