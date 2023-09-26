菲总统小马可斯拒绝降低大米进口关税

菲律宾总统小马可斯拒绝降低菲律宾进口大米关税的提议，因为预计世界粮食价格将下降。

路透社报道，小马可斯办公室星期二（9月26日）在一份声明中表示，现在“不是降低关税的合适时机。”“当价格上涨时，关税通常会降低。”

该决定是在星期二菲律宾经济和农业官员召开会议之后做出的，其中包括兼任农业部长的小马可斯。

菲财政和经济部门早些时候提议将大米进口关税从目前的35%降至0到10%，以缓解通胀压力。

菲律宾是全球第二大大米进口国，通常从越南进口大部分大米。但由于米价高涨，菲律宾今年开始考虑向阿根廷买米。