巴黎奥运会禁戴回教头巾 联合国人权办批评

联合国星期二（26日）强调，法国禁止运动员在2024年巴黎奥运会期间佩戴回教头巾，是反对大多数女性着装规范的行为。

法新社报道，联合国人权办发言人乌尔塔多在日内瓦对记者说：“任何人都不应强加给女性穿什么或不穿什么。”

在乌尔塔多发表此番言论前，法国体育部长表示，根据法国对世俗主义的严格规定，运动员将被禁止在巴黎奥运会期间佩戴回教头巾。

法国体育部长欧迪亚卡斯特拉星期日重申，政府反对在体育赛事期间展示任何宗教标志。

“这是什么意思？这意味着禁止任何类型的传教活动，这意味着公共服务中的绝对中立，”她告诉法国三台电视台，“法国队不会戴头巾。”

乌尔塔多没有直接评价法国的立场，但她强调，《消除对妇女一切形式歧视公约》排除了歧视性做法。

乌尔塔多说：“该公约的任何缔约国都有义务改变基于性别尊卑观念的社会或文化模式。针对某个群体的歧视性做法可能会产生有害后果。”

“这就是为什么......对宗教或信仰表达的限制，例如服装选择，只有在真正特定的情况下才可以接受。”

她说，这意味着“以必要和适当的方式解决公共安全、公共秩序、公共健康或道德的合理关切”。

宗教服饰问题是法国世俗主义规范的核心，旨在保持国家在宗教事务上的中立，同时保障公民自由信奉宗教的权利。

法国法律禁止在某些场合佩戴“招摇”的宗教标志，例如在公立学校和公务员中。