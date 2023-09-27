美国参议院辩论临时拨款法案 防政府关闭

美国参议院推进一项临时拨款法案，这个法案旨在阻止政府在五天内关闭的下场。

路透社报道，美国参议院星期二（9月26日）以77票赞成、19票反对的表决结果，开始辩论一项为政府提供拨款至11月17日的措施，其中包括约60亿美元（约82.15亿新元）用于国内救灾，另外约60亿美元为乌克兰提供援助。

不过，共和党控制的众议院也打算推进其党派提出的法案，但这项法案预计难以赢得民主党占多数的参议院的支持。

美国国会预算投票经常演变成为共和、民主两党之间的对峙，两边都希望利用政府关门危机迫使对方让步。2023财年将于9月30日结束，届时若美国国会仍未通过任何财政预算方案，联邦政府将面临关闭。

共和、民主两党之间的分歧表明，联邦政府很可能在星期天（10月1日）进入美国10年来第四次政府关闭。若政府关闭，可能影响美国的信用评级。

对此，美国参议院多数党领袖舒默和参议院共和党领袖麦康奈尔共同努力，争取为政府提供资金的短期拨款能够通过。

众议院议长麦卡锡星期二说，他也将寻求共和党人批准一项法案，包括实施严格的边境和移民限制。虽然这项法案也将为政府提供临时资金，但所附带的条件，预计不大可能赢得足够两院民主党人的支持成为法律。