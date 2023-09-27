韩国法院驳回检方申请 决定不予批捕李在明

韩国首尔中央地方法院星期三（9月27日）驳回检方对最大在野党共同民主党党首李在明提出的批捕申请，决定不予批捕。

韩联社报道，首尔中央地方法院裁判长刘昌勋说，综合考虑保障嫌疑人的申辩权必要性及是否有销毁证据之虞等，“难以看出逮捕他的理由和必要性足以排除不拘留调查的原则”。

检方指控李在明涉嫌于2014年4月至2017年2月担任城南市长时期，与时任城南市政策室长郑镇相合谋，在原属韩国食品研究院的国有土地开发楼盘的过程中，利用市长职务之便向私人开发商提供各种照顾，助其获利1356亿韩元（约1.37亿新元），导致被排除在项目之外的城南城市开发公社蒙受200亿韩元的损失。

李在明还涉嫌于2019年至2020年担任京畿道知事期间，通过前京畿道分管和平事务的副知事李华泳，以代付访朝经费之由，向裳邦尔集团会长金圣泰索贿800万美元（约1095万新元）。

李在明也涉嫌于2018年12月与前城南市长金炳亮的秘书金镇成（译音）接触，并要求金镇成作为证人出庭为其涉嫌冒充检察官案做虚假陈述。

检方上星期一（18日）向法院提出李在明批捕申请，国会上星期四（21日）表决通过李在明拘留同意案，法院星期二（26日）进行逮捕必要性审查，并于次日作出不予批捕的决定。

报道称，这是韩国宪政史上，首次有最大在野党党首出庭接受逮捕必要性审查。由于李在明仅在三天前才结束为期24天的绝食示威，健康状态依然不佳，他拄着拐杖走进法院。

李在明在法院审查结果出炉后走出看守所时说，感谢司法部明确证明其为维护人权的最后一块堡垒。