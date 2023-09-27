好莱坞编剧长达数月的罢工正式落幕

美国编剧工会领袖星期二（9月26日）宣布，接受了与片厂敲定的薪酬协议，结束长达数月的罢工。

法新社报道，美国编剧工会“美国作家协会”（Writers Guild of America）在一份声明中说，董事会“一致投票支持这项协议”，并补充“罢工于星期三（27日）午夜12时01分结束”。

美国编剧工会是从5月2日开始罢工，对津贴、人力、人工智慧的运用跟资方进行协商。

工会在上星期天（24日）说：“我们可以非常自豪地说，这项非比寻常的协议，将为各领域的会员作家带来有意义的收益和保护。”

据报道，工会的1万1500名成员对是否接受这项协议拥有最终决定权，将于10月2日至9日进行投票。

虽然，编剧们仍有可能拒绝接受这份协议，但业内专家多数认为，投票批准只是一种过场形式。而受罢工影响的电视和电影项目的工作，将可以在投票完成后重新启动。

不过好莱坞问题只解决一半，7月加入罢工行列相挺的演员工会持续罢工中。美国演员工会约有16万名成员，工会呼吁资方重回谈判桌。受罢工影响，包括Netflix的《怪奇物语》（Stranger Things）、迪士尼的《刀锋战士》（Blade）等热门新作进度均停摆，目前预估经济损失高达50亿美元（约68亿新元）。

据报道，要完全解决罢工问题，预计至少还需要数个星期的时间。