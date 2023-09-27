生活成本压力助长澳洲和新西兰偷窃案

一名男子拎着装有九只偷来的羊腿的袋子，大摇大摆地走出新西兰的一家超市。有的小偷大胆地推着装满价值1500新西兰元（约1218新元）食材的购物车，没付款就离开。甚至有人用一瓶牛奶攻击保安员后，带着一篮子偷来的物品逃之夭夭。

彭博社报道，这些人没有试图掩盖他们的盗窃行为。

新西兰的“南岛食品公司”上个月公布的上述监视画面，便是席卷新西兰和澳大利亚的偷窃案浪潮的佐证。

根据当地零售集团声称，这种盗窃行为是大胆、有组织性，并且日益暴力的，每年对两国造成的损失估计总计达100亿澳元（约87.5亿新元）。

专家认为，这些盗窃事件突显许多人因日常用品成本上涨，而面对经济困难。

零售犯罪情报平台Auror的首席执行官兼联合创始人汤姆森说，由于消费者面对更大的生活成本压力，有组织的犯罪分子正在为偷来的食品和家居用品寻找买家。

他说：“大部分的盗窃案都是全职小偷，约10%的小偷构成60%的盗窃案。这一切都是由利益驱动，他们是为了订单和转售物品而偷窃。”

根据新西兰警方上个月发布的数据，2022年新西兰的商店行窃和零售盗窃案，比2021年增加了45%。

此外，最新官方数据显示，澳洲人口最多的新南威尔士州6月的零售盗窃案，比去年同期增长了47.5%。

另一方面，澳洲国立大学8月的一项民调显示，大约三成的澳洲人认为自己的收入难以维持生计。调查还发现，民众花在食品杂货和必需品的支出减少，并推迟进行大笔的消费。