菲律宾要求渔民继续在南中国海争议海域作业

菲律宾海岸警卫队星期三（9月27日）敦促菲渔民继续在南中国海有主权争议的斯卡伯勒浅滩（中国称黄岩岛）和其他区域作业，并承诺将加强在该海域的巡逻。

路透社报道，菲海岸警卫队发言人塔里拉表示，尽管菲律宾船只无法长时间在该区域航行，但致力于保护该国专属经济区内渔民的权利。

他告诉菲律宾DZRH电台：“我们将加强在马辛洛克浅滩和菲渔民所在的其他地区的巡逻。”马辛洛克浅滩（Bajo de Masinloc）是菲方对斯卡伯勒浅滩的称呼。

菲海岸警卫队星期一（25日）移除了中国安装的约300米长、阻挡菲渔船进出斯卡伯勒浅滩的浮动屏障，这是对北京自2012年控制该岛礁以来的大胆回应。

法新社报道，中国海警船经常在斯卡伯勒浅滩附近追捕菲渔民的木船，封锁或限制他们进入渔场捕鱼。

根据《纽约时报》的报道，菲律宾新马辛洛克渔民协会主席库阿雷斯玛称，一旦菲渔民靠近斯卡伯勒浅滩入口，中国海警船就会立即挡住他们，“他们的小船会在我们旁边航行，对我们说：‘走开，菲律宾人。’”

一些菲律宾渔民抱怨说，中国在控制斯卡伯勒浅滩后剥夺了他们的主要收入来源和暴风雨期间安全避难的地方。他们曾被中国船只追赶、用水炮袭击，甚至被断锚，必须在海上花更多的时间以捕获足够的鱼，赚取微薄利润。

中国外交部星期三建议马尼拉不要挑衅滋事。外交部发言人汪文斌说，黄岩岛是中国的固有领土，菲方的所谓行动纯属是自娱自乐的闹剧。中国将继续坚定维护黄岩岛的领土主权和海洋权益。

菲国防部长特奥多罗星期三在听证会上说，菲律宾移除障碍物并不是挑衅，“我们正在对他们的行动做出反应。他们先行动了，他们阻挡了我们的渔民。”