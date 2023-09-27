菲：在逐步夺回斯卡伯勒浅滩 或寻求中国赔偿

在北京警告不要挑衅滋事之际，菲律宾加强了有关领土主张的言论，并称正在采取措施重新控制北京自2012年以来在南中国海控制的斯卡伯勒浅滩。

彭博社报道，菲律宾海岸警卫队发言人塔里拉星期二（9月26日）在接受ABS-CBN新闻频道采访时说：“自新政府上任以来，我们已经制定了如何再次控制马辛洛克浅滩的战略，特别是潟湖。”马辛洛克浅滩（Bajo de Masinloc）是菲方对斯卡伯勒浅滩的称呼。

塔里拉说，过去几个月，菲海岸警卫队和渔船一直试图靠近该浅滩。 他说：“我们会继续在该区域巡逻，让菲律宾渔民能够进入潟湖。”

菲外交部长马纳洛告诉记者，该国寻求解决与中国的分歧。 “我们的目标是通过法治和国际法和平解决争端。”

在菲律宾总统小马可斯的指示下，菲海岸警卫队星期一（25日）移除了中国在斯卡伯勒浅滩附近安装的阻挡渔船进入的浮动屏障。

法新社引述《菲律宾星报》报道称，菲律宾政府正在考虑就中国在南中国海“越来越多”的“违法行为”，向中方寻求赔偿。

菲律宾总检察长、前司法部长格瓦拉在接受采访时表示，他的办公室正在研究所有法律方案，以应对中方的行为。

他告诉《菲律宾星报》：“今后可能采取的任何法律选择，包括向国际法庭提出要求归还或赔偿的申诉，都必须有坚实的事实和法律依据”。他指出，处理这个问题“需要谨慎考虑”。