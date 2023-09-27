周三美市盘前走高 重点谈美国超市集团Costco季度业绩

星期三（9月27日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期三（9月27日）走高。市场投资者关注本星期五发布的美国个人消费支出价格指数（Personal Consumption Expenditures Price Index ），希望通过这个数据了解最新通胀情况。

7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升15.70点或0.37％，报4289.20点；纳斯达克100指数期货起56.90点或0.39％，报14602.70点；道琼斯指数期货则升高88.80点，报33707.70点。

10年期国债收益率维持在多年高位，导致美国股市主要股指隔夜（星期二）均收跌约1％。市场投资者仍在努力适应长期高利率对经济前景的影响。

标准与普尔500指数隔夜下跌63.91点，闭市报4273.53点。重量级的道琼斯指数则跌388.00点，闭市报33618.88点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低1.51％或223.07点，以14545.83点收市。

美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是102亿股，与过去20天的平均成交量相同。

盘前交易重点：

联邦贸易委员会正在起诉亚马逊（Amazon）。该机构说，为了让自己能够处在主导地位，亚马逊战略性地阻止在线市场的竞争。亚马逊股价在今晚盘前微起0.05％，截稿时报126.03美元。

家具公司MillerKnoll上调了2024财年的业绩展望，并表示调整后每股盈利预料会在1.85美元至2.15美元之间，比之前预测的1.70美元至2美元区域高。 MillerKnoll刚公布的第一季度的盈利和销售额也超标，带动该股在今晚盘前上涨16.61％，截稿时报22.33美元。

星期三下文我们来看看美国超市集团好市多（Costco Wholesale）的最新季度业绩。今晚盘前该股下跌10.91美元，截稿时报542.05美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Palantir Technologies、英伟达（Nvidia）、亚马逊和苹果（Apple）。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

好市多的业务因为更多美国人选择在家做饭而获益。不仅如此，更多千禧一代也选择在疫情期间搬进拥有更大食品储藏室的郊区住宅。这些社会变化都推动了好市多的业务，尤其是它的会员制度。（法新社）

好市多（Costco Wholesale）（纳斯达克证券交易所代码：COST）

好市多隔夜公布的季度盈利虽然比华尔街市场分析师预测的还要出色，但是它的股价却在业绩公布后，在盘后走低超过2％。也许投资者看到的是，消费者虽然成为好市多会员买杂货，但是购买大件商品的美国消费者已减少。

好市多首席财务官加兰蒂（Richard Galanti）在财报发布会上说，尽管消费者花费较少，但是他们前往好市多商店的次数却增加了。不过他也承认，美国除食品以外的高价商品销售已经疲软。

根据好市多截至今年9月3日的第四季度业绩报告，该集团营业额是789亿美元；第四财季净利则增至22亿美元，即每股净利4.86美元，比去年同期的18亿7000万美元，即每股4.20美元还要高。

Refinitiv搜集到的市场分析师平均预测则是营业额779亿美元，每股净利4.79美元。以这两个上下线业绩指标来看，好市多是双双超标的。

好市多在过去三年的业绩势头其实相当强劲。它的业务因为更多美国人选择在家做饭而获益。不仅如此，更多千禧一代也选择在疫情期间，搬进拥有更大食品储藏室的郊区住宅。这些社会变化都推动了好市多的业务，尤其是它的会员制度。

截至本季度末，好市多的付费成员人数就有7100万个，比去年同期增长将近8％。该集团也推出有额外福利的高级别会员证，它称之为“执行会员”（Executive Membership），每年费用是120美元，比一般的会员证的60美元年会费高。截至本季度末，好市多拥有3230万名“执行会员”，较上一季度末增加98万1000名。

消费者减少购买大件商品影响了好市多网上的销售成绩。它的电子商务销售额同比下降0.8％。但是加兰蒂却指出了一个有趣的现象：一盎司金条非常抢手。他说：“尽管我们限制每个会员只能买两个，但当我们将一盎司金条加载到网站上时，它们在短短几个小时内就售罄。”

在Tipranks的19名分析师当中，则有15名给予好市多股“买进”的评级，四名给予“持守”的评级，一年期限平均目标价是593.50美元。