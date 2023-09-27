新规生效 印尼社交媒体须与电商脱钩

印尼贸易部长祖尔基弗里星期三（9月27日）表示，印尼已禁止社交媒体平台上的电子商务交易。

路透社报道，印尼政府表示，这项法规已于星期二（26日）开始生效。该举措旨在保护线下商家和市场，并补充说社交媒体平台上的掠夺性定价正在威胁中小企业。

祖尔基弗里告诉记者，该规定旨在确保“公平公正”的商业竞争，还旨在保护用户的数据。他警告称，不能让社交媒体同时成为电子商务平台、商店和银行。

路透社查阅的监管文件显示，新规定还要求印尼电商平台为从国外直接购买的商品设定100美元的最低价格，并且所有产品均应符合当地标准。

印尼的TikTok活跃用户数量排名全球第二，月活跃用户数为1.25亿。三个月前，TikTok承诺未来几年将在东南亚（主要是印尼）投资数十亿美元，大力建设其电子商务平台TikTok Shop。

TikTok印尼发言人表示，将寻求一条建设性的前进道路，并对这一公告“深感担忧”，“特别是它将如何影响活跃于TikTok Shop上600万当地卖家的生计”。

祖尔基弗里表示，TikTok有一个星期的时间调整以遵守规定，否则将可能被关闭。

BMI研究表示，TikTok将是唯一受到交易禁令影响的业务，此举不太可能损害数字市场行业的增长。