美官员：被朝鲜驱逐出境的美国士兵已回国

美国官员星期三（9月27日）证实，此前非法进入朝鲜的美国士兵特拉维斯·金已经被朝鲜释放，并“很高兴”能够回家。

朝中社星期三报道，朝鲜当局决定依法把23岁的特拉维斯·金（Travis King）驱逐出境；美国官员则指，特拉维斯·金的身体状况良好。

法新社报道，在瑞典外交官的协助下，特拉维斯星期三从朝鲜进入中国，之后移交给美国大使和一名高级军官。随后，他飞往美国军事基地。

一名美国高级官员说：“我们可以证实，二等兵特拉维斯·金非常高兴能踏上回家的路……他非常期待见到家人。”

美国国家安全顾问沙利文说：“我们感谢瑞典政府发挥的外交作用……以及中国政府为二等兵特拉维斯·金过境提供的协助。”

特拉维斯·金此前因在韩国犯事被拘押近两个月，原定7月17日遣返美国接受进一步处分。7月18日，他在参观板门店共同警备区时闯入朝鲜一侧，朝鲜随即扣留他，并对他展开调查。

根据调查结果，特拉维斯·金称自己越界进入朝鲜，是因为对美军内部的非人虐待和种族歧视不满，以及对美国社会的不公平感到失望。他称，愿向朝鲜或第三国寻求庇护。

特拉维斯·金驻韩期间面临两项袭击指控。法庭文件显示，他承认一项袭击罪名与破坏警车。进入朝鲜前一天，他原本应回国接受美军纪律处分，但不知如何逃出机场，并在隔天混入游客中参观板门店。

另一名美国官员说：“我们将引导他完成重返社会的过程，解决任何医疗和情感问题，确保他能顺利与家人团聚。”他说，任何纪律处分，包括可能的军事法庭审判都将在此后进行。