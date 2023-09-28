朝鲜将核武力政策明文写入宪法

朝鲜媒体指，朝鲜已经通过一项宪法修正案，将其核武力政策明文写入宪法。

朝中社星期四（9月28日）报道，朝鲜第十四届最高人民会议第九次会议于9月26日至27日，在平壤万寿台议事堂举行。朝鲜最高领导人、国务委员会委员长金正恩出席并发表讲话。

修宪是此次会议的第一个议题。继去年9月最高人民会议将核武政策法制化后，朝鲜此次将核武力政策写入宪法。

朝鲜宪法明文规定“作为拥核国，为了保障国家生存权和发展权、遏制战争、维护地区与世界和平稳定，推进核武器发展升级”，以及“共和国武装力量的使命在于捍卫国家主权和领土完整，以及人民权益，面对所有威胁坚守社会主义制度和革命成果，以强有力的军力保障祖国和平繁荣。”

韩联社则指出，虽然朝鲜宪法序言中已明确写入“拥核国”的内容，但此次比较详细、具体地明确核武器开发的目标和方向，具有重大意义。

金正恩在议会发表讲话时说：“为了保持战略威慑的绝对优势，必须加快核武器的现代化”。

他再次强调要从质量上迅速加强核武器，要求各部门力推核武器生产实现成倍数增长、核打击手段多元化，并在多个军种投入部署。

同时，金正恩表明将不放弃核武的基调，在外交方面构建“反美战线”。他还称美国、韩国和日本之间的三边合作是“亚洲版北约”，并指这是朝鲜面对“最大的实际威胁”，加快实现核武升级是最重要的课题。