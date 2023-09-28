美国政府关门或难避免 关键在麦卡锡

美国国会不太可能在最后一刻就拨款法案达成协议，从而避免联邦政府在9月30日之后因无资金而暂停运转。众议院议长麦卡锡向总统拜登提出诸多要求，但能够动用的筹码寥寥无几。

麦卡锡今年春天针对美国可能债务违约摊牌时，让拜登同意削减长期支出，现在他希望利用联邦政府可能关门一事来争取政府作更多让步。

彭博社的分析文章指出，谈判无法达致成果的原因很简单。首先，美国总统拜登和其他民主党人这次并不担心政府停摆会带来债务违约立即引发的金融动荡风险。

此外，共和党人在让政府关门或维持运转上存在分歧。参议院共和党领袖米奇·麦康奈尔在债务上限之争中与麦卡锡同一阵线，这次却支持一项跨党派计划，以避免联邦政府关门。

麦康奈尔在星期三（9月27日）的新闻发布会上说：“参议院和众议院较为不同，我认为在参议院我们将继续努力达成可以跨党派通过的协议，并希望保持政府维持运转。”

美国联邦政府此前已经历过多次停摆，虽然公共服务和联邦雇员的工资发放受到干扰，但初期的经济损失是轻微的。

拜登星期三在旧金山对记者说，希望可以避免政府关门。但他也说：“我认为，政治上没有什么是不可避免的”，但若政府真的停摆，科学和卫生领域的许多重要工作可能会受到影响。

白宫经济顾问伯恩斯坦则指出，美国经济正面临政府可能停摆等多重因素的阻力。他认为，美国目前的工资比物价上涨还要快，若没有政策失误或外部冲击，美国经济将继续以“相当不错的方式”发展。