周四美市盘前小幅波动 重点谈美光科技最新季度业绩

星期四（9月28日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期四（9月28日）小幅波动。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微起3.90点或0.09%，报4278.40点；纳斯达克100指数期货小幅下跌11.70点或0.08%，报14568.50点；道琼斯指数期货则起39.20点，报33589.50点。

标准与普尔500指数隔夜（星期三）在经历了一整天的拉锯交易后，收盘时小幅走高。美国国债收益率上升，以及利率前景不确定，引发了股市普遍抛售的情况，不过与此同时，投资者也在权衡是否要趁低吸购。

标准与普尔500指数隔夜微起0.98点，闭市报4274.51点。重量级的道琼斯指数则跌68.61点，闭市报33550.27点。以科技股为主的纳斯达克100指数升高0.24%或34.33点，以14580.16点收市。

美国股市隔夜的交易开始稍微活跃起来。交易所的总成交量是109亿万股，比过去20天的102亿多。

盘前交易重点：

Palantir Technologies赢得了美国国防部价值2亿5000万美元的合同。在合约下，公司将提供国防部人工智能和机器学习的研发服务。Palantir Technologies股价在星期四盘前起了2.15%，截稿时报15.17美元。

Peloton Interactive与Lululemon Athletica签署了一项为期五年的协议。在协议下，Peloton将成为Lululemon的数码健身内容独家提供商，而Lululemon则会是Peloton的主要服装合作伙伴。Peloton股价在星期四盘前上升12.26%，截稿时报5.22美元；Lululemon股价也起了0.35%，截稿时报380.47美元。

股神巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）刚刚售出了460万股惠普公司（HP Inc）股票，总值约1亿1800万美元。惠普股价在盘前下跌1.09%，截稿时报25.36美元。

星期四下文我们来看看存储晶片公司美光科技（Micron Technology）的最新季度业绩。星期四盘前该股下跌3.23美元，截稿时报64.98美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Palantir Technologies、Peloton Interactive、美光科技和苹果（Apple）。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

美光科技正在与全球晶片巨头英伟达合作，以验证美光科技最新的高带宽内存晶片是否可以用在英伟达的晶片中。（路透社）

美光科技（Micron Technology Inc）（纳斯达克证券交易所代码：MU）

存储晶片制造商美光科技隔夜不仅公布了疲软的季度业绩，对当前季度的业绩预测也不令人满意，导致集团股价在业绩发布后，即刻在盘后走低超过3%。虽然美光科技也强调，它正准备提高新产品线的产量，而且也在努力成为晶片巨头英伟达（Nvidia）的供应商，但是市场投资者似乎不买账。

根据美光科技截至今年8月底的第四季度业绩报告，该集团的营业额是40亿1000万美元，比去年同期下降了惊人的40%。它调整后每股亏损是1.07美元。

业绩报告也显示，美光科技全财年营业额是155亿美元，比上个财年下降49%。该集团2023财年每股亏损是4.45美元，而上个财年该集团还有每股7.75美元的盈利。

至于当前季度，美光科技高管们预计，截至11月底季度的营业额会是44亿美元（上下浮动2亿美元）。虽然这个预测比华尔街市场分析师之前预测的42亿美元稍微好，但是该集团认为当前季度会再次出现每股亏损1.07美元，比分析师普遍预测的每股亏损1.04美元差。

尽管如此，美光科技首席商务官萨达纳（Sumit Sadana）说：“本季度应该是近期下行周期见底的时候了。我们已经到达了一个重要的转折点。随着2024年的到来，市场的需求会从现在开始上升，并逐步积聚回弹动力。”

美光科技也透露，该集团正在与全球晶片巨头英伟达合作，以验证美光科技最新的高带宽内存晶片是否可以用在英伟达的晶片中。

在Tipranks的23名分析师当中，有17名给予美光科技股“买进”的评级，五名给予“持守”的评级，一名给予“卖出”的评级，一年期限平均目标价是78.93美元。