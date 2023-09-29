美国：中国斥巨资散布假信息 威胁世界言论自由

美国国务院说，中国正投入巨资以向全球散布虚假信息，世界各地的言论自由面临了“急剧收缩”的危险。

法新社报道，美国国务院星期四（9月28日）发布一份报告说，中国“操纵全球信息不仅是一个公共外交问题，更是对全球信息空间完整性的挑战”。

报告说：“如果放任不管，北京这番努力有可能造成这样一个未来，那就是中华人民共和国输出的技术收服了当地政府，对北京直接报复的恐惧造成全球表达自由的急剧收缩。”

这份由美国国务院全球接触中心（GEC）公布的报告，指北京每年花费几十亿美元用于“境外信息操纵”，方式包括利用宣传、虚假信息和内容审查，同时推广有关中国和中国共产党的正面新闻。

报告说，与此同时，在台湾、人权和经济困难等有争议的话题上，中国大陆压制与官方叙事相抵触的批评信息。

报告说，中国的信息操弄方式包括推广“数码威权主义”，对国际组织加以利用，并对中文媒体施行控制。

报告补充说，这些做法使北京有能力“重塑全球信息环境”。

全球接触中心特使和协调员鲁宾（James Rubin）对媒体说：“当你们查看谜题拼图的组件，并将它们拼在一起时，你会看到中华人民共和国在世界关键地区寻求信息主导权的惊人雄心。”

鲁宾在记者会上说：“中国已投资数十亿美元构建全球信息生态系统，以推进政治宣传、内容审查与虚假信息。报告阐释了中国战略的五个关键要素，即利用宣传和审查制度促进数码威权主义、利用国际组织和双边伙伴关系、将拉拢与压力相结合，以及对中文媒体实施控制。”

他说：“在中国政府认为敏感的问题上，中华人民共和国通过线上和线下的恐吓手段压制异议并鼓励自我审查。中国大陆还对那些在新疆和台湾等问题上挑战其理想叙事的企业采取了措施。在微信这个被中国境外许多华语社区使用的应用程序上，北京对个人内容制作者进行了审查和骚扰。”

鲁宾补充道：“此外，中国企业已经收集了数据，使北京能够针对特定的个人和组织，他们正在寻求创建一个新兴的数码威权社会，向世界其他地区输出其数码监控国家的多个方面，并传播信息控制策略，特别是针对发展中国家。随着其他国家效仿这些策略，他们越来越容易接受北京的宣传、虚假信息和审查制度。”