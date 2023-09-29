民调：逾五成韩国人支持继续加强韩美同盟

韩国官方近日发布的一项民调结果显示，逾五成韩国人认为要持续加强韩美同盟关系。

韩联社报道，韩国文化体育观光部委托民调机构韩国盖洛普，于9月4日至8日面向全国1238名成年人进行了“2023年韩国人对韩美关系的认知调查”。调查结果显示，91.6%的受访者认为“韩美同盟重要”。对于韩美同盟的未来方向，53.7%的受访者认为“要持续加强韩美同盟”，其中20岁至29岁（66.1%）、30岁至39岁（65.4%）、学生（70.3%）占比较高。24.9%的受访者回答“要继续维持”，18.1%的受访者则回答“要持续削弱”。

就加强韩美同盟的理由，回答“有助于经济增长”的受访者最多，占44.2%，其后依次为“强化国家安全”（42.5%）、“有必要科技合作及人员交流”（10.5%）、“各种文化交流及发展”（2.1%）。

就美国对韩国产生影响的领域，回答“国防和国安”的受访者占比最高，达57.5%，其后依次为政治和外交（18.9%）、经济（16.1%）、科学技术（2.8%）、社会文化（2.4%）、教育（0.7%）。对于韩国对美国产生影响较多的领域，回答“社会文化”的受访者（27%）最多，国防和国安（20.8%）、经济（19%）、科学技术（12.8%）、政治和外交（12.2%）、教育（1.6%）分列其后。

就韩美同盟对韩国的发展带来的影响，90.7%的受访者予以正面肯定。对于目前韩美同盟水平的评价，46.5%回答“军事安全同盟”，其后是“全球全面战略同盟”（26.5%）、“伙伴关系”（15.6%）、“经济技术同盟”（7.7%）。

本次民调通过手机短信以网络调查方式进行，可信度为95%，抽样误差±2.8个百分点。