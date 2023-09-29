美国二季度经济增速修正终值为2.1%

美国的最新数据显示，2023年第二季度美国实际国内生产总值（GDP）按年率计算增长2.1%，略低于一季度的2.2%。

新华社报道，美国商务部通常会根据不断完善的信息对季度经济数据进行三次估算。商务部7月底公布的首次预估数据显示，二季度实际GDP按年率计算增长2.4%。8月底的第二次预估将数据下调至2.1%。

根据美国商务部星期四（9月28日）公布的最新报告，与第二次估值相比，最新数据主要反映消费支出下调，部分被非住宅类固定资产投资、出口和库存类投资的上调所抵消。此外，进口数据被下调。

最新数据显示，二季度占美国经济总量约70%的个人消费支出增长0.8%，较前一季度3.8%的增速明显放缓。反映企业投资状况的非住宅类固定资产投资增长7.4%，高于前一季度5.7%的增速。住宅类固定资产投资下跌2.2%，该项目自2021年二季度以来一直处于下跌状态，体现出美联储持续加息对于美国房地产市场的抑制作用。

按贡献度计算，个人消费支出为当季经济增长贡献0.55个百分点，非住宅类固定资产投资贡献0.98个百分点，住宅类固定资产投资拖累当季经济增长0.09个百分点。

彼得森国际经济研究所高级研究员戴南日前说，美国经济活动似乎在第三季度有所加速，但由于汽车工人罢工、重新开始偿还学生贷款，以及可能发生的政府关门，第四季度经济增长应该会出现停顿。