安华：觐见元首无关马国内阁改组

马来西亚盛传首相安华最近可能改组内阁，因此安华星期五（9月29日）上午前往国家王宫觐见国家元首苏丹阿都拉的消息发布后也引起热议。

安华并未发布自己觐见元首的信息。不过，国家王宫星期五中午左右在官方脸书贴文透露，安华已经觐见元首。

贴文说，这次觐见是首相每星期内阁会议后的例行觐见，这让元首与首相有机会讨论政府的治理及相关议题。

安华过后在记者会强调，他这次只是每周内阁会议后例行觐见国家元首，与近来盛传的改组内阁无关。他说，他只是向元首呈交内阁会议报告。“觐见元首是每周内阁会议后的标准作业程序。”