捍卫领土和渔民捕捞权 菲律宾并非“存心找麻烦”

菲律宾总统小马可斯星期五（9月29日）说，菲律宾将继续捍卫海洋领土和渔民的捕捞权，并强调菲律宾不会无端滋事。

路透社报道，小马可斯是在菲海岸警卫队拆掉中国海警在南中国海设置的浮动屏障后，首次针对此事发言。

小马可斯说，他“不是存心要找麻烦”，而是为了捍卫菲律宾的领土。

小马可斯对记者说：“我们将继续捍卫菲律宾，还有我们的海洋领土和渔民的捕捞权，过去数百年，我们的渔民都在这片海域捕捞。我想不通为什么现在会发生这种事。”

菲海岸警卫队星期一（25日）晚上发布声明说，依照总统和南中国海特别工作组的指示，他们割断了斯卡伯勒浅滩（中国称黄岩岛）东南方的浮动屏障。这条由中方设置的浮动屏障长约300米。

声明指斯卡伯勒浅滩是“菲律宾领土不可分割的一部分”，浮动屏障“危害航行安全，明确违反国际法，且妨碍菲渔民维持生计”。

黄岩岛邻近海域自2012年起由中国控制。

菲海岸警卫队和菲渔业及水产资源局上星期五（22日）执行任务时，发现中国海警船在斯卡伯勒浅滩附近设置了浮动屏障，阻碍渔船进入鱼群较多的浅水区。

中国外交部发言人汪文斌星期一在外交部例行记者会上予以回击，重申黄岩岛是中国的固有领土，中国对黄岩岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，对相关海域拥有主权权利和管辖权。

中国对南中国海的主权声索与越南、马来西亚、文莱、印度尼西亚、菲律宾的专属经济区重叠。斯卡伯勒浅滩位于菲律宾吕宋岛以西240公里处，距离最近的中国陆地海南岛约900公里。

2012年，中国与菲律宾的船只在附近水域对峙后，北京控制了斯卡伯勒浅滩，菲渔民被迫到更远的海域捕捞，渔获量也较小。南中国海仲裁庭2016年裁定，中国阻止菲渔民进入斯卡伯勒浅滩，干涉了菲律宾的传统渔业权。