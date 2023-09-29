周五美市盘前走高 重点谈运动装备巨头耐克最新季度业绩

星期五（9月29日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期五（9月29日）走高。市场投资者都在密切关注即将发布的个人消费支出指数，希望能够通过这个关键通货膨胀报告了解利率今后的走势。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升23.20点或0.54％，报4322.90点；纳斯达克100指数期货起102.90点或0.70％，报14805.70点；道琼斯工商指数期货则起172.50点，报33838.80点。

华尔街股市主要股指星期四（28日）收高。标准与普尔500指数隔夜上升25.19点，闭市报4299.70点。重量级的道琼斯指数则起116.07点，闭市报33666.34点。以科技股为主的纳斯达克100指数也升高0.84％或122.61点，以14702.77点收市。

美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是107亿股，比过去20天的103亿股平均成交量稍多。

盘前交易重点：

电动车巨头特斯拉（Tesla）预计会在下星期一（10月2日）公布第三季度交货量。花旗（Citi）分析团队将特斯拉最新季度销量预测下调至45万辆，比之前预测的46万8500辆少。特斯拉股价在今晚盘前起1.53％，截稿时报250.16美元。

印度尼西亚政府禁止社交媒体平台整合电子商务功能。新禁令有利于冬海集团（Sea Limited），因此星展银行把冬海集团股票的目标价从原本的66美元调高到78美元。冬海集团股价在今晚盘前继续上涨1.79％，截稿时报43.89美元。

安全软件公司黑莓（BlackBerry）星期四公布第二季度的每股亏损是0.04美元，营业额则是1亿3200万美元。黑莓股价在今晚盘前上升0.63％，截稿时报4.79美元。

星期五下文我们来看看运动装备巨头耐克（NIKE Inc）的最新季度业绩。今晚盘前该股起6.71美元，截稿时报96.34美元。

盘前活跃股按序：特斯拉、Palantir Technologies、英伟达（Nvidia）、Carnival Corp和苹果（Apple）。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

耐克财务总监弗兰德（Matthew Friend）：我们正在密切关注整个运营环境，包括外汇汇率、假期期间消费者的需求，以及下半年的批发订单。在考虑到促销环境的改变，我们也正在谨慎计划，在今年剩余时间的适度降价调整促销活动。（彭博社）

耐克（NIKE Inc）（纽约证券交易所代码：NKE）

虽然运动装备巨头耐克星期四发布的季度营业额不达标，但是它的盈利和毛利率超出市场分析师的普遍预测，让耐克股价在盘后飙升将近8％。

根据耐克截至今年8月底的第一季度业绩报告，该集团营业额是129亿4000万美元，比去年同期的126亿9000万美元增加约2％。集团的季度净利是14亿5000万美元，即每股盈利0.94美元。而去年同期净利是14亿7000万美元，即每股盈利0.93美元。

而LSEG（前身为Refinitiv）之前搜集到的分析师平均预测则是营业额129亿8000万美元，每股盈利0.75美元。这是该巨头在过去两年里，营业额首次没有达到华尔街分析师的期望。虽然如此，耐克的盈利表现突出，完全盖过营业额不如市场预期。

耐克业绩报告也显示，单从成本来看，耐克的毛利率其实是下降约0.1个百分点至44.2％。不过这个数字还是比分析师普遍预测的43.7％高。耐克将毛利率下降归因于产品成本和货币汇率上升。但是这些影响完全被产品价格调高抵消，推动了整体盈利增长。

高管们还预计在第二季度里，​​毛利率会再次同比增长约一个百分点，营业额也将同比取得小幅增长。集团全年的毛利率增长率相信会在1.4至1.6个百分点之间；全年营业额增长率相信会是中个位数。

至于耐克在中国的业务情况，该集团的中国市场销售额同比增长5％，达到17亿美元，比分析师普遍预测的18亿美元低。

不过耐克首席执行官多纳霍（John Donahoe）说：“我们对中国市场和我们在该市场的‘地位’感到满意。”他补充说，他在过去四个月里已前往中国两次，并发现到“中国的体育活动又开始活跃起来了。无论那里的宏观经济前景如何，这已经足够让耐克对这个市场的未来，以及中国消费者充满信心。”

按营业额计算，耐克最大的市场是北美。这个市场的销售额较去年同期下降2％，报54亿2000万美元。欧洲、中东和非洲的销售额增长8％，达到36亿1000万美元。拉丁美洲和亚太地区销售额则增长2％，达到15亿7000万美元。

在Tipranks的23名分析师当中，有18名给予耐克股“买进”的评级，七名给予“持守”的评级，两名给予“卖出”的评级，一年期限平均目标价是122.30美元。