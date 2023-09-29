美监狱制度存在种族主义 联合国：对人类尊严的侮辱

联合国人权理事会在最新发布的报告中，谴责美国警察和刑事司法部门普遍存在针对非洲人后裔的系统性种族主义，敦促美当局紧急加大改进努力，并向有关部门提出30项改进建议。

综合路透社和新华社报道，今年4月和5月，联合国专家小组在访美期间，听取133名美国受害者的证词，走访美国五个拘留中心，并与首都华盛顿哥伦比亚特区、亚特兰大、洛杉矶、芝加哥、明尼阿波利斯和纽约市的民间社会团体以及政府和警察局举行了会谈。

三名联合国专家星期四（9月28日）发布报告说，他们发现美国监狱中的一些做法相当于“对人类尊严的侮辱”，其中包括给分娩中的女囚犯戴上手铐脚镣。

报告指出，专家们“亲耳听到孕妇在分娩时被戴上镣铐的直接证词，她们因为被铐而失去了自己的孩子”，且这些案件大多涉及黑人女囚。

报告说，美国黑人被警察杀害的可能性是白人的3倍，被监禁的可能性是白人的4.5倍。在美国每年超过1000起警察杀人案件中，只有1%的警察受到指控。

一些黑人在美国服刑多年后仍然被非法剥夺权利；不少黑人在监狱中被强迫劳动，有些甚至足以构成当代形式的奴隶制。监狱方面也更常对黑人囚犯进行单独监禁的惩罚。

一名黑人囚犯告诉专家，他已经被隔离监禁了11年，期间从未间断过。

联合国专家门德斯（Juan Mendez）说：“我们的研究结果表明，（美国当局）亟需进行全面改革。”

专家小组成员基齐则说，美国令人无法接受的种族主义是一个系统性问题，需要采取系统性应对措施，包括警察局和警察工会在内的所有相关部门必须联手打击这种普遍存在的有罪不罚现象。