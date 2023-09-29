白宫经济专家：美政府停摆对经济构成“不必要的风险”

美国白宫经济顾问布雷纳德说，若美国联邦政府在10月1日新财年开启时停摆，对富有韧性且通货膨胀趋缓的美国经济来说是“不必要的风险”。

路透社报道，布雷纳德（Lael Brainard）星期五（9月29日）告诉美国消费者新闻与商业频道（CNBC），避免政府资金断裂的决定“完全掌握在众议院，特别是众议院共和党人手中”，经济面临的风险包括现役军人停薪、空中交通延误，以及美国穷人无法获得政府福利。

布雷纳德说，美国商务部的数据显示，今年8月剔除食品和能源的基础年化通胀率，两年多来首次降至4%以下，这对经济来说“绝对是个好消息”。

布雷纳德补充称：“所有反对者的主要观点是，如果不大幅增加就业岗位，核心通胀率就不会下降。我们看到的情况并非如此……我们看到就业岗位持续增加，核心通胀率已回落到大流行前的水平。”

她认为，政府停摆会给政府雇员带来损失，因为他们将被要求在没有工资的情况下为美国人民提供“基本服务”。“这对一个已被证明非常有韧性的经济来说是完全不必要的风险。”

美国2023财年将于星期六（30日）结束，如果届时没有任何财政预算方案，美国政府将面临停摆。据了解，美国国会新财年全面支出法案包含12项拨款计划，为政府各个机构提供资金，但出台法案过程耗时。因此，国会通常会先通过一项临时拨款法案，以维持政府机构继续运转。