强降雨引发山洪水淹 纽约和新泽西州进入紧急状态

风暴席卷美国东北部沿海地区，给纽约市及周边地区带来强降雨并引发山洪，导致地铁线路关闭、主要道路变成湖泊，学校地面层浸水，学生被令到更高楼层避难。

综合彭博社和路透社报道，纽约州州长霍赫尔星期五（9月29日）宣布，纽约市、长岛和哈德逊河谷进入紧急状态，敦促民众留在家中，并特别提醒那些住在地下室的人注意安全，称州政府各个机构已做好准备提供援助。

纽约市市长亚当斯和新泽西州州长墨菲也宣布进入紧急状态。

大都会交通局当天下午说，大都会北方列车不会从中央车站出发，建议要离开曼哈顿的旅客乘地铁前往布朗克斯区的地铁北站。

布鲁克林的降雨量超过15公分，曼哈顿的降雨量也接近15公分。亚当斯在联合新闻发布会上说：“决不能对极端天气掉以轻心”。 他说，到星期五午夜，纽约市的降雨量可能达到20公分。他呼吁人们提高警惕，“在城市里出行将非常困难”。

负责纽约地铁系统和地铁北线通勤铁路服务的大都会交通局称，洪水对纽约地铁系统和地铁北线通勤铁路服务造成严重干扰。一些地铁线路完全暂停，许多车站关闭。 一些公车的行驶速度慢得像爬行，导致乘客被困多个小时。

纽约州高地瀑布附近的道路在暴雨中受到破坏。（法新社）

据航空公司追踪网站FlightAware的信息，不仅至少177趟原定从拉瓜迪亚机场起飞的航班已取消，A航站楼也已关闭。

纽约市学校教育总监班克斯说，纽约市的所有学校仍然开放，尽管一些学校建筑物已浸水。他也说，纽约市的校车已为接送孩子们回家做好准备。

另据《纽约时报》，建在山坡上的一个布鲁克林社区，街道瞬间被水流吞没，学生艰难的踩入深水走进学校，邻里民众试图清理沟渠里的落叶。

当地官员说，据他们所知，没有儿童处于危险之中。一些学校要求家长冒着暴风雨到学校接回孩子，但学校后来说，这“完全是错误的做法”。

有两名孩子的家长杰萨米·李说：“遇到这种情况还开放学校，我觉得很不负责任。”