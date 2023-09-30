强硬派共和党人否决麦卡锡提案 美国政府10月1日势必关门

美国众议院议长麦卡锡提出让政府在10月1日停摆大限之后保持运作一个月的计划，遭强硬派共和党同仁否决，美国联邦机构从星期天（10月1日）开始局部停摆料无悬念。

综合路透社和彭博社报道，麦卡锡的提案包括削减支出，并实施移民和边境安全限制，这些是共和党的优先事项，但在民主党占多数的参议院，提案获得通过的机会微乎其微。

众议院星期五（9月29日）以232票对198票的表决结果，否决将政府资助延长30天以避免政府关门的法案。其中，21名共和党人加入反对这项法案的民主党阵营，对麦卡锡来说颇为尴尬。

此次投票失利，可能会推迟与总统拜登和民主党掌控的参议院就解决方案进行的最终谈判。

这也让民主党人可以更方便的把政府关门归咎于共和党引发的混乱局面所导致。

随着投资者聚焦于高利率、油价上涨、劳工罢工和消费者支出放缓，金融市场基本上没有理会日益上升的政府关门风险。但这场冲突引发对美国政府功能失调的担忧，贝莱德（BlackRock）总裁芬克（Larry Fink）痛批美国政客任由政府停摆，“荒谬”“非理性”，破坏了美国在投资者心目中的地位。

芬克星期五在柏林全球对话论坛上说：“你们能想象客户跑到银行说，我不会还房贷吗？我的意思是，这不就是我们正在做的吗？这是荒谬的，这是不对的。”

除非美国国会在10月1日新财年开始前通过权宜支出法案，否则美国政府很快就会再次陷入停摆。