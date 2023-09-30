美军参谋长联席会议主席米利退休 空军总司令布朗接棒

美军参谋长联席会议主席米利星期五（9月29日）正式卸任退休，为40多年的军旅生涯划下句点。

路透社报道，美国国防部星期五（9月29日）在弗吉尼亚州迈尔－亨德森联合基地，举行米利与接棒的空军总司令查尔斯·布朗（Charles Q. Brown）的接任仪式。

米利在演讲中说，美国军队效忠于宪法，不是效忠于“渴望当独裁者的人”，他这番话显然是针对前总统特朗普。

米利说：“我们不是向国王、王后、暴君或独裁者宣誓。我们不会向想当独裁者的人宣誓。我们不会向个人宣誓。我们是向宪法宣誓。”

在米利担任美军参谋长联席会议主席期间，美军于2019年执行击杀极端组织“伊斯兰国”最高首领阿布·贝克尔·巴格达迪的行动，并在2022年2月俄罗斯入侵乌克兰后，开始为基辅提供军事援助。

但米利也经历了两年前美军从阿富汗混乱撤军的局面，还有他和特朗普关系紧张。

美国总统拜登高度评价米利，称他是一名智勇双全的爱国者。米利曾在阿富汗、伊拉克、巴拿马和海地等战区服役。

米利在2019年10月被特朗普任命为美军参谋长联席会议主席，拜登上任后要求他留任这一职位，显示拜登对他的信任。

在9月29日的交接仪式上，米利（左）与接任美军参谋长联席会议主席的空军总司令布朗（右）握手。（法新社）

空军总司令布朗是继20年前已故陆军上将鲍威尔（Colin Powell）之后，第二位担任美军参谋长联席会议主席的非洲裔美国人。

同日晚些时候，特朗普在社媒平台上向米利发出一连串攻击，称普林斯顿大学毕业的米利“行动缓慢、思维迟钝”，是个“白痴”。

特朗普在自家社媒平台Truth Social写道：“看他说些什么，愚蠢，而且非常危险！”