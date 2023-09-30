布林肯促印度与加拿大合作 助查锡克分离主义领袖命案

美国国务卿布林肯和印度外长苏杰生，就加拿大一锡克教分离主义领袖命案进行讨论，印加这两个美国的主要盟友，因为这起谋杀案而变得关系紧张。

综合彭博社和路透社报道，布林肯星期五（9月29日）说，他在与苏杰生会面时，敦促印方与加拿大进行合作，以协助他们的调查工作。布林肯和苏杰生星期四（28日）下午在国务院会面。

加拿大总理特鲁多早前指哈迪普·辛格·尼贾尔遇害与印度政府特务有关联后，示威者星期一（9月25日）到驻加印度领事馆外示威抗议。（路透社）

加拿大总理特鲁多早前指加拿大公民哈迪普·辛格·尼贾尔（Hardeep Singh Nijjar）遇害与印度政府特务有关，称这起案件是新德里策划，两国关系随即急转直下。

尼贾尔生前致力于推动在印度北部建立一个锡克人的独立国家。

布林肯星期五与墨西哥官员举行会议后，在记者会说：“我们对加拿大总理特鲁多提出的指控深感关切。”

布林肯在单独发言时也重申，美国非常关注这起案件，一定要把凶手绳之以法。他说：“我们一直就此事与加拿大保持密切联系，同时我们也与印度政府进行接触，呼吁他们就调查与加拿大合作。”

国务院一发言人透露，布林肯在与苏杰生会面时，敦促印度“全面”配合加拿大正在进行的调查。

另一方面，苏杰生星期五晚上告诉华盛顿媒体，印度外交官在加拿大境内，面对“暴力”和“恐吓氛围”，锡克教分离主义团体的存在也令新德里深感困扰。

苏杰生对记者说：“基于言论自由，他们向我们的外交官发出恐吓和威胁。我认为这是不可接受的。”

加拿大外交部没有立即对苏杰生的讲话作出回应。