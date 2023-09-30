美国民主党资深参议员范斯坦逝世 享年90岁

美国参议院资深民主党人黛安·范斯坦逝世，享年90岁。

路透社报道，范斯坦（Dianne Feinstein）办公室星期五（9月29日）发表声明说，范斯坦星期四（28日）晚上在华盛顿家中去世。

范斯坦1992年首次当选加利福尼亚州的联邦参议员，担任参议员时间超过30年，是迄今任职时间最长的女参议员。她在任内取得一系列立法成就，被誉为女性从政的先驱。

范斯坦也是枪支管制倡导者，率先提出了第一个联邦攻击性武器禁令。

参议院多数党领袖、民主党人舒默说：“我们失去了一个巨人。”舒默说，范斯坦是参议院最杰出的议员之一，她影响了许多美国人，她一路走来打破了众多“玻璃天花板”。

参议院少数党领袖、共和党人麦康奈尔说，范斯坦是他的朋友，也是开拓者，加州和整个国家因为她的贡献而变得更好。

美国总统拜登发表声明说，范斯坦是“真正的开拓者”。“她在国家安全、环境保护、公民权利等领域都留下自己的足迹，未来几代人都将因她而受益。”

美国前总统克林顿和奥巴马当天也发表声明，悼念范斯坦。

范斯坦近期健康欠佳，今年较早前曾因带状疱疹，多次缺席参议院重要投票，后来要靠轮椅出行。由于她是参议院司法委员会成员，而该委员会成员由11名民主党人和10名共和党人组成，若缺少她的关键一票便会影响司法人员审核任命，民主党人曾公开表态希望她辞职。

美国媒体报道，由于范斯坦是来自加州的参议员，接下来，加州州长纽瑟姆将指定暂时接替范斯坦的参议员人选，替她完成剩余的任期。在明年的选举中，再正式选出接替她的人选。

范斯坦的任期到2025年1月为止，她早前已宣布2024年不竞逐连任。