马国指责印尼大火造成烟霾 影响空气质量

马来西亚环境局总监旺阿都拉迪夫说，印度尼西亚数百起森林野火产生的烟霾正在恶化马国西海岸和砂拉越的空气污染。

综合路透社和《东方日报》报道，旺阿都拉迪夫星期六（9月30日）发声明称，马国多处地区的空气污染指数上升，是源于印尼苏门答腊南部和加里曼丹中南部发生的森林野火引发的跨境烟霾。

声明指出：“根据美国国家海洋和大气管理局的卫星图像，印尼苏门答腊岛共监测到52个火点地区，加里曼丹则监测到264个火点地区；而马国暂时尚未检测出火点地区。”

若印尼加里曼丹中南部的火点地区持续释放烟霾，马国砂州西部地区将持续被烟霾笼罩。旺阿都拉迪夫说，环境部已在可能发生露天焚烧的地区，加强执法行动和日常巡逻，以不时监测该地区的空气污染指数。

截止星期五（29日）晚上8时，马国共有12个地区的空气污染指数达不健康水平，其中包括槟州诗布朗再也110点；霹雳太平118点、打昔106点、丹绒马林106点；首都吉隆坡峇都慕达151点、蕉赖155点、布城115点；雪州瓜拉雪兰莪153点、八打灵再也153点、莎阿南142点、佐汉斯迪亚139点；以及森州汝来126点。

印尼环境和林业部尚未对此作出回应。

印尼每年旱季都会发生野火，但本月发生的野火是自2019年以来最严重的一次。印尼苏门答腊岛上的消防员已连续多日开展灭火作业，拥有近两百万人口的巴伦邦市（Palembang）已连续数周被烟雾笼罩。