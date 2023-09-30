消息：麦卡锡将敦促共和党支持临时拨款法案 避免政府停摆

一名知情人士透露，美国众议院议长麦卡锡预计将在星期六（9月30日）敦促共和党人支持一项包含救灾措施的临时拨款法案，这项法案也可通过获得民主党人的支持来避免部分政府机构停摆。

综合路透社和新华社报道，如果参众两院无法在星期天（10月1日）上午12时零1分（新加坡时间中午12时零1分）前，将支出法案提交美国总统拜登签署成为法律，数10万联邦雇员将因缺乏资金无法开展工作。美国将陷入历史上第22次联邦政府关门的窘境。

这名知情人士将麦卡锡的决定形容成“万福玛利亚传球”（Hail Mary pass），考验着被共和党以222对212席微弱优势占据众议院“多数党”地位。

“万福玛利亚传球”一词来自橄榄球运动，用来形容比赛到了最后关头，某一方在落后的情况下，不顾一切传球，希望博得反败为胜的机会，但这种莽撞的传球很少能扭转败局。

目前，联邦机构已制定了详细的计划，说明哪些核心服务必须继续运行，哪些必须停止。预计政府机构的400多万雇员中，多数人都将拿不到工资。

传统惯例是，支出法案由众议院首先推进，通过以后再由参议院投票。然而，麦卡锡此前提出的一项临时拨款案未能获得众议院保守派共和党人的支持，共和党“内斗”导致拨款案在众议院的议事进程停滞，迫使参议院紧急采取行动，于星期二（26日）出台了另一版本的临时拨款案。

参议院的临时拨款案将维持现有支出水平，为联邦政府提供维持其运转至11月17日的资金，其中包括约60亿美元对乌克兰的援助和约60亿美元的救灾资金。

在星期二的程序性投票中，参议院以77票对19票推进了这一临时拨款案。然而，众议院能否通过这一方案还存在变数。

矛盾的焦点之一在于约60亿美元对乌克兰的援助，众议院保守派共和党人反对向乌克兰提供更多援助。矛盾焦点之二在于，众议院共和党人希望通过一项包含边境安全条款的法案，在移民问题上对民主党和拜登政府施压。