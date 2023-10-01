麦卡锡为免政府关门作最后一搏 新提案获众议院通过

为防止美国政府关门，共和党籍众议院议长麦卡锡在最后一刻提出新的临时提案，建议维持联邦拨款45天，但冻结对乌克兰的援助。提案在众议院获得通过，但仍须参议院的批准。

共和党之前提出的政府开支法案星期五（9月29日）遭强硬派共和党众议员否决，若无法达成最终协议，一些联邦机构很可能从当地时间星期天午夜（新加坡时间星期天中午）起开始停摆。

综合彭博社和法新社报道，众议院议长麦卡锡在最后几小时踢出临门一脚，提出为联邦政府提供资金至11月17日的新提案表决。提案内容不包括极端保守派要求的大幅削减开支，以及不受民主党人欢迎的边境政策，也不包括给乌克兰提供援助。

这项新的临时提案当晚以335票对91票的结果在众议院获得通过。据报，有90名众议院共和党人对提案表示反对。提案接下来仍需得到民主党控制的参议院批准。

美国有线电视新闻网（CNN）引述政府官员称，白宫很可能会支持这项提案，从而保证政府机构得以继续运作，并期望能够在晚些时候恢复对乌克兰的援助。

新的临时提案建议将联邦支出维持在当前水平。众议院民主党领袖杰弗里斯（Hakeem Jeffries）说，这次投票是“右翼极端分子以此完全彻底的投降”。

不过，这一结果可能会让麦卡锡丢掉饭碗。21名强硬派共和党人曾放话称，如果他们反对的权宜之计在民主党人的支持下获得通过，他们将罢免麦卡锡的议长职务。

然而，麦卡锡依然对自己职业生涯的前景以及就该提案达成最终协议充满信心。他表明，在45天内，“我们的工作应该全部完成”，他也欢迎那21名强硬派人士“重新加入”。

现有的选项和时间都已经非常有限，麦卡锡的提案能否扭转乾坤，就要看参议院如何表决。