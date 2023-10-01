美参议院通过麦卡锡提案 联邦政府免于停摆

路透社报道，美国参议院于新加坡时间星期天（10月1日）上午通过了众议院议长麦卡锡的临时提案，避免联邦政府停摆。根据提案，为联邦政府的拨款将维持到11月17日。

法新社称，参议院以88票对九票的结果通过了这项提案。

麦卡锡星期六（9月30日）提出新的提案，建议为联邦政府拨款持续45天，并冻结对乌克兰的援助。该提案在众议院获得通过后，交由民主党占多数的参议院进行表决。

共和党内的强硬派人士曾威胁称，如果麦卡锡的提案在民主党手中获得通过，他们将考虑免去他议长的职务。不过，麦卡锡当时对自己和提案的前景充满信心。

现在这项提案已获得通过，民主党称这是一场胜利。

民主党籍参议院多数党领袖舒默（Chuck Schumer）在投票结束后说：“美国人民可以松一口气了：今晚政府不会关门。”

他也说，民主党人一开始就表明，避免政府停摆的唯一办法就是两党合作，“我们很高兴议长麦卡锡最终听取了我们的意见”。

对乌克兰的援助是两党围绕此前的拨款提案产生的其中一个分歧所在。即使是一些支持乌克兰与俄罗斯抗争的共和党人，也不希望在美国边境移民问题还未解决的情况下，在临时拨款提案中为乌克兰提供更多资助。麦卡锡最后提交的提案中，也不包括对乌克兰的援助。

提案已提交给拜登签署

提案现已提交给总统拜登签署。拜登和期望继续支持乌克兰的共和党人士表示，希望在通过临时拨款提案后，仍能在下一步的法案中为乌克兰提供援助措施。

支持资助乌克兰的两党议员说，援乌拨款可以单独处理。资深共和党人、参议员里奇（Jim Risch）说，任何人都不应将这次临时拨款提案的通过，视为美国对乌克兰的承诺有所减少的信号。

参议院票决通过提案的几分钟后，众议院民主党领袖便要求麦卡锡允许众议院在下周复会时，就美国援乌进行表决。