斯洛伐克前总理菲佐赢得议会选举 或将四度当总理

斯洛伐克前总理、斯洛伐克社会民主党领导人菲佐（Robert Fico）在刚刚结束的大选中获胜，预计将第四度成为这一欧盟国家的领导人。

路透社报道，斯洛伐克星期六（9月30日）举行议会选举，现年59岁的社会民主党（SMER-Social Democracy）领导人菲佐凭借迎合选民的立场成为赢家。眼下，他还需要赢得足够的盟友支持，才能组建下届政府。

菲佐是工人家庭出身，1986年获得法律学位，并加入当时执政的共产党。1989年，斯洛伐克共产党垮台后，菲佐担任政府律师，在更名后的共产党领导下赢得了议会席位，并代表斯洛伐克在欧洲人权法院出庭。

2006年，菲佐首次赢得选举，成为斯洛伐克总理；他后来又在2012年至2018年两次担任总理。

报道称，菲佐在长达30年的政治生涯中，一直巧妙地游走于亲欧主流、反美欧的民族主义立场之间，同时表现出根据民意或政治现实变化而改变路线的意愿。

报道也指出，菲佐始终坚定承诺要保护斯洛伐克人民的生活水平。该国很多居民的生活水平仅在缓慢追赶西欧，而许多人对共产主义时代的过去仍有着相对美好的回忆。

菲佐在过去四年中采取了更为极端的立场，包括攻击西方盟友、承诺停止对乌克兰的军事支持、批评俄罗斯制裁，以及威胁否决北约未来对乌克兰入盟的任何邀请。

报道称，2018年，菲佐因陷反贪污抗议浪潮而被迫辞职。两年后，他所在的社会民主党在选举中输给了誓争反腐的政党，同时也走向分裂。

此外，菲佐还在冠病大流行期间一度抨击政府的卫生措施，试图消除选民的担忧。与此同时，他对政府亲西方的路线提出了质疑，还曾反对向乌克兰提供进一步的军事援助。