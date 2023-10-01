朝外长称拥核是行使主权 韩政府驳斥

朝鲜外交部长崔善姬日前在讲话中主张“拥核是行使国家主权”，韩国外交部驳斥这一说法，并警告朝鲜拥核只会使其面临更严厉的制裁。

朝鲜官媒朝中社星期六（9月30日）发布崔善姬讲话新闻稿，强调朝鲜加强核在保障国家安全中的作用、巩固其法律和制度上的地位，“是谁也无可非议的主权国家的自主权利”。

崔善姬还提到，美国及其追随国家星期五（29日）召开联合国安理会闭门磋商，谴责朝鲜“神圣不可侵犯”的宪政活动以及出于自卫目的增强国防力量的措施。崔善姬表明，美国等敌对势力对朝鲜正当行使主权的行为发起挑衅并制造威胁，朝鲜将这种非法蛮横行径视为对朝鲜主权的正面挑战，以及对朝鲜内政赤裸裸的干涉。

韩联社报道，韩国外交部星期天（10月1日）针对崔善姬的上述言论发表立场文件，强调国际社会明确禁止朝鲜发展核导武器并发起相关挑衅。

韩外交部说，朝鲜持续发展核导武器，将民生置于死地，对半岛乃至国际社会的和平稳定构成威胁。朝鲜还为发展核导武器、发起挑衅的行为开脱，将自身责任转嫁给外界，并不断提出虚假、歪曲的主张。

立场文件还表明，无论朝鲜将采取何种行动、提出何种主张，都无法被认可为“拥核国家”，国际社会对朝制裁则会进一步加码。

朝鲜于9月26日至27日举行第十四届最高人民会议第九次会议，并于28日一致通过宪法修订案，把核武政策永久纳入国家基本法。

修订后的宪法明文规定，朝鲜作为拥核国，为保障国家生存权和发展权、遏制战争、维护地区与世界和平稳定，可推进核武器发展升级。