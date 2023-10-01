越南又一名环境问题专家被逮捕

越南星期天（10月1日）证实，一名能源政策智库主任已被逮捕，这是过去两年来第六位被拘留的环境问题专家。

法新社报道，一个人权组织上个月称，总部位于河内的越南能源转型倡议执行主任吴氏素然（Ngo Thi To Nhien）已被拘留，尽管当时尚未得到官方证实。

吴氏素然是一名研究员，曾在世界银行、欧盟、联合国和亚洲开发银行等多个国际组织工作。

越南官方媒体称，9月20日对吴氏素然发出逮捕令，罪名是“盗用文件”。根据该国刑法，她可能面临最高五年的监禁。

据官方媒体报道，政府发言人素恩旭星期六（9月30日）说：“吴氏素然被捕后，多家外国媒体和一些流亡反动组织报道了这一消息，歪曲和诽谤越南逮捕环保人士。”

对此，公安部否认上述歪曲指控，认为这是干涉越南内政的行为。

该发言人表示，另外两名环境学者黎国英和曾德越也因类似指控被捕。

人权组织“88计划”（Project 88）上个月透露，吴氏素然正在制定越南的“公正能源转型伙伴关系”（JETP）的实施计划。

JETP筹资达150亿美元（约205亿新元），由七国集团（G7）资助，旨在帮助越南摆脱对化石燃料的依赖。越南承诺到2050年实现净零排放。

越南政府不容忍任何反对一党统治的行为，批评者面临恐吓、骚扰和行动限制，而且政府对环境问题上的不同意见也没有表现出什么兴趣。